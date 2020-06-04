«السباحة» تتوّج الفائزين بكأس اللياقة البدنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توج اتحاد السباحة الفائزين في بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية عن بعد، وهي البطولة التي نظمها الاتحاد على مدى يومين، بمشاركة تخطت 230 متسابقاً من الجنسين لكل المقيمين في الدولة، وحرصت مريم الشامسي، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، على الاجتماع بكل المشاركين عبر تطبيق برنامج «زووم»، والإعلان عن الفائزين في حضور جمعه البلوشي، نائب رئيس الاتحاد، وقالت مريم إن البطولة الهدف منها مشاركة كل المقيمين الرياضيين والحفاظ على التدريبات اليومية والتنافس على جوائز البطولة التي رصدها الاتحاد، ووصلت إلى 30 ألف درهم تم توزيعها على الفائزين.

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