بحث إقامة ماراثون زايد في نيويورك

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجري (3 يونيو) أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثونات زايد الخيرية عن سعادته بكل ما تحقق حتى الآن على صعيد الحدث بكل نسخه التي تقام في الإمارات والولايات المتحدة ومصر. وقال إنه لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمه المستمر للسباق ما بلغ دورته الـ16 في نيويورك، وما تم استنساخه في مدن جديدة.

وأكد الكعبي أن اللجنة المنظمة على اتصال مستمر بشركة «رود رنر» العالمية المنظمة لنسخة نيويورك، لمتابعة ظروف إقامة الدورة الـ16 للسباق، وبمجرد ما تجتاز أزمة كورونا ذروتها ويبدأ العد التنازلي لإقامة السباقات في «سنترال بارك» ستباشر اللجنة المنظمة تحضيراتها وتحدد الموعد المناسب للسباق.

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