توجيهات منصور بن محمد تعزز دور القطاع الرياضي بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن حكمة ورؤية القيادة الرشيدة وضعت دولة الإمارات في الصدارة عالمياً في مختلف مجالات الحياة، كما أكد أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رسخت مكانة المجلس الرائدة في قيادة القطاع الرياضي بإمارة دبي وأداء دوره الوطني على مستوى الدولة وبما يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تعيشها الدولة من جراء جائحة كوفيد 19، والتعامل مع تطوراتها على جميع المستويات والقطاعات من خلال الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة على مستوى صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع، وتعزيز أواصر الترابط والتعاون في ما بينهم.

وقال سعيد حارب: توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تعزز دور القطاع الرياضي بدبي، ونحن في المجلس لدينا خطط واضحة لعملنا على مستوى قيادة وتطوير القطاع الرياضي ومساهمته الوطنية، وكذلك في تعزيز المكانة الرائدة للدولة في عالم القوة الناعمة.

التعامل مع التطورات

وأضاف حارب: أثبتنا مرونة في خططنا وسرعة تعاملنا مع التطورات، حيث تم تشييد مقرين لفحص فيروس كوفيد 19 في ناديي النصر وشباب الأهلي، وشارك متطوعون من المجلس والأندية في العمل في المقرين ضمن فرق خط الدفاع الأول، ونحن الآن نعيش فترة عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، وفق الضوابط الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ والجهات الحكومية المختصة وتطبيق الإجراءات الفنية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتنفيذ هذا القرار، ما يؤكد أهمية الرياضة على مستوى الحالة البدنية والمعنوية لأفراد المجتمع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من تحقيق هذا القرار المهم والحيوي.

تطوير منظومة العمل

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: نحن نعمل وفق نهج وخطط لا تحدد دور المجلس في إطار تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي بدبي وحسب، بل أن يكون المجلس فاعلاً في حركة المجتمع وصحته وسعادة أفراده، كما أننا نفخر بأن نكون في قلب العمل الحكومي لتنفيذ المبادرات المجتمعية الرائدة للحكومة، وذلك انطلاقاً من أهمية الرياضة في حركة المجتمع وحياته اليومية وحجم القطاع الرياضي الكبير بدبي والذي يضم قطاعاً خاصاً يعمل فيه أكثر من 13 ألف شخص، وتابع عمل المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع دليل استرشادي وبروتوكول يتضمن جميع الإجراءات والتدابير، وصولاً إلى الطاقة الاستيعابية التي لا تزيد على 50%.

انتهاء المرحلة الأولى

وقال حارب: قمنا بدورنا بإجراء فحوص للاعبي أندية دبي للتأكد من سلامتهم، وقد انتهت المرحلة الأولى منها، كما انتهت المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت الرياضية في الأندية وتضمنت ناديي النصر وشباب الأهلي، ونحن عازمون على تحقيق أهدافنا ونجاح خطط عملنا كما حققنا النجاح في مرحلة فترة البقاء في المنزل لتشجيع التدريب في المنزل تحت مظلة مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي تضمنت تدريبات ونصائح يومية من مختصين حول كيفية ممارسة الرياضة يومياً في المنزل باستخدام أدوات بسيطة ووزن الجسم، ونشر فيديوهات توعية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي.

التفاعل مع المبادرات

وأضاف: جذبت مبادرتنا أكثر من 30 نجم رياضة عالمياً غالبيتهم من نجوم كرة القدم العالمية ومن بينهم لاعبون فائزون بكأس العالم ونجوم كبرى الأندية العالمية الذين أرسلوا رسائلهم عبر الفيديو إلى أفراد المجتمع، كما تضمنت المبادرات فعاليات وصل صداها إلى مختلف دول العالم مثل الماراثون المنزلي، الأول من نوعه الذي شارك فيه 750 رياضياً ورياضية من 62 دولة، وفعاليات الدراجات الهوائية «مضمارك في بيتك»، وتسلق برج خليفة والرياضات الإلكترونية، وغيرها الكثير من الفعاليات والمنافسات الرياضية التي بلغ عددها العشرات، إلى جانب منصة للرياضات الافتراضية.

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