الإمارات تستهدف عضوية «عالمي القادة»

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

انطلقت أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة، للأولمبياد الخاص، بمشاركة 20 لاعباً، و15 مرافقاً من 10 دول عربية، ويشهد حدثين مهمين، الأول محاولة الفوز بمقعد عضوية المجلس العالمي للاعبين القادة وتشغله حالياً التونسية ندى الرشيد، وهو ما يتطلع إليه وفد الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات عن بعد ويضم: المرشح عمر الشامي (لاعب قائد)، وبرفقته محمد الثلحي، وسارة ستراوي مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي، والحدث الثاني هو مناقشة الأولمبياد الإقليمي الخاص لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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