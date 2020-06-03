الإمارات تشارك في دورة الإعلام الرياضي العربي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي يتخذ المملكة الأردنية مقراً له، دورة عن بعد، بعنوان «الإعلام الرياضي العربي .. رهانات البدائل والحداثة» يلقيها بدر الدين الإدريسي نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وذلك يوم 11 يونيو الجاري، ورشحت جمعية الإعلام الرياضي الإماراتية، التابعة للهيئة العامة للرياضة، كوكبة من الشباب الإعلامي المواطن للمشاركة والاحتكاك بالتجارب العربية والعالمية رغبة منها في تعزيز المؤسسات الإعلامية المحلية بكوادر مواطنة تواكب الابتكار والحداثة، كم تتطلع الجمعية إلى عقد ورش وجلسات حوارية لمناقشة مسيرة العمل الإعلامي والرياضي في ظل جائحة كورونا.

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