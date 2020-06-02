ورشة لحكام هوكي الجليد عن بعد

المصدر: البيان الرياضي

نظم اتحاد الرياضات الجليدية ورشة تدريبية لـ17 حكماً مواطناً في لعبة هوكي الجليد عن بعد، وذلك استعداداً لانطلاقة دوري هوكي الجليد القادم والذي يجري الاستعداد من كافة الجوانب التنظيمية له بما يتوافق مع شروط الأمن والسلامة العامة للجميع.

وشهدت أولى حصص الورشة التي تقام كل يوم سبت مدة ساعة، وتستمر حتى بداية الدوري، باستخدام تقنية الاتصال المباشر، تفاعلاً كبيراً من الحكام المواطنين، الذين أبدوا حماسهم لعودة الدوري والمنافسة بين فرق وأندية هوكي الجليد في أقوى دوري بالمنطقة، وقال جمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد إن الهدف من إقامة الورشة، الاكتفاء الذاتي لحكام لعبة هوكي الجليد، وخاصة أن كادر الحكام المواطنين أثبتوا كفاءتهم في إدارة أقوى المنافسات الرياضية في اللعبة، كما أنهم مؤهلون طبقاً للوائح وقوانين الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وبدوره، قال الحكم الدولي يحيى الجنيبي رئيس حكام الاتحاد إن أولى حصص الورشة شملت مراجعة مستجدات الموسم القادم من بطولات محلية والدوري الأول ودوري الناشئين، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على أن تتناول حصص الورشة القادمة مراجعة كتاب القوانين المحدث خلال الموسم الماضي من الاتحاد الدولي وتنشيط المعلومات بقوانين اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز