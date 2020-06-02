«الشارقة الرياضي» يحتفل باليوم العالمي للدراجات

المصدر: وام

يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، فعالية رياضية، بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، لتضاف إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي تم تنظيمها أخيراً.

ويستمر التسجيل في الفعالية حتى 29 يونيو الحالي عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، والذيشهد إقبالاً من الجمهور والرياضيين وممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، ووصل عدد المشاركين حتى الآن إلى ما يزيد على 150 مشاركاً من الجنسين، فيما تم رصد جوائز للمشاركين، وتسمح المشاركة من خلال ركوب الدراجة خارجياً، أو الدراجة الثابتة، وقطع مسافة 30 كلم أو لمدة ساعة أيهما أقرب اعتباراً من اليوم وحتى 30 يونيو الجاري، على أن يرفق المشارك في الفعالية استخدام أحد برامج التتبع الرياضية المحددة التي تم اعتمادها مثل «آبل آندرويد وجارمن وسترافا»، ليتم إثبات المشاركة وإنجاز المسافة أو الوقت المحدد.

وتضم المبادرة فعاليات مصاحبة، من خلال اجتماع مرئي جماعي للمشاركين في الحصة التدريبية عن طريق تطبيق برنامج «زووم» بحضور ممثلي مجلس الشارقة الرياضي وعدد من الجهات الرياضية.

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