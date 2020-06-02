«الجودو» يشيد باستضافة مولدوفا لمعسكر المنتخب

المصدر: البيان الرياضي

وجه اتحاد المصارعة والجودو الإماراتي برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رسالة شكر وتقدير لاتحاد جمهورية مولدوفا للجودو، لاستضافته معسكر منتخب الإمارات للجودو برفقة منتخب مولدوفا، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاعبين الذين يتدربون حالياً في مدينة كيشيناو، ويستمر المعسكر لمده شهر تقريباً، بجانب المنتخب المولدوفي المصنف دولياً، استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.

ويضم معسكر منتخبنا اللاعبين فيكتور وايفان ضمن برنامج إعدادهما للبطولات المتبقية من موسم 2020، بجانب أولمبياد طوكيو 2021، بعد أن تأهلا للمشاركة مع أبطال العالم المصنفين مواصلة لمشاركات الجودو الإماراتي منذ أولمبياد لندن 2012، وعلى جانب آخر، أخطر بن ثعلوب، سفير الاتحاد الدولي للجودو للسلام والمحبة، جميع اتحادات الجودو الأعضاء بالاتحاد الدولي، بقرار تأجيل بطولة أبوظبي غراند سلام التي كان مقرراً إقامتها 22 أكتوبر المقبل، لتقام في الفترة نفسها من عام 2021، موجهاً الشكر للاتحادات كافة التي تقدمت للمشاركة في منافسات البطولة عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو بوقت مبكر.

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