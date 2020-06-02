حشر آل مكتوم: عودة النشاط دفعة قوية للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي، وعودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات في إمارة دبي، لما لذلك من دور هام بتنشيط رياضة التنس، التي تمارس في أكاديميات دبي، وأن تستعيد دورها المهم بتطور التنس في الدولة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من محبي وممارسي التنس، ينتظمون بها، وما سيسهم أيضاً بعودة لاعبي المنتخبات الوطنية لممارسة تدريباتهم بشكل تدريجي، لاستعادة جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

ودعا رئيس اتحاد التنس، اللاعبين واللاعبات ومدربيهم والإداريين، إلى ضرورة التقيد بالضوابط والإرشادات، وفقاً لتعليمات الجهات المعنية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، للحد من فيروس «كورونا»، داعياً لجان اتحاد التنس، لتقديم كل الجهود الكفيلة بنجاح المرحلة الحالية.

فوائد عدة

وبدوره، قال أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن إعادة النشاط لأكاديميات التنس، سيعود بالنفع على ممارسة الرياضة في إمارة دبي، خصوصاً مع وجود 36 أكاديمية تستقطب عدداً كبيراً من الرياضيين، وهو ما سيكون له دور بارز في الحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية للاعبي التنس، وخاصة المواهب، مقدماً الشكر لمجلس دبي الرياضي، للجهود التي تم بذلها في هذا الخصوص.

ومبيناً أن القرار ساهم بإعادة بعض الأكاديميات التي لم تكن منضوية تحت إشراف اتحاد التنس، لإعادة اشتراكها بشكل رسمي، ما أعطى العمل التنظيمي دقة أفضل.

زيارة الأكاديميات

وأثنى عبد الملك على الجهود التي بذلها كادر الاتحاد طوال الفترة الماضية، وتأمين الاتصال مع الأكاديميات، مبيناً أن فريق عمل الاتحاد، سيقوم بزيارة الأكاديميات في دبي، بين فترة وأخرى، للتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة من قبل مجلس دبي الرياضي، والجهات المعنية بذلك، ومنها تعقيم المنشآت الرياضية، وكافة الأجهزة والأدوات والمعدات، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي، بما لا يقل عن مسافة 2 متر، والالتزام بألا يتجاوز العدد 50% من طاقة الاستيعاب، وعدم التجمع وارتداء الكمامات، والأعمار المسموح لها (١٢-٦٠ سنة)، وسواها من التعليمات، وهو ما سيسهم بنجاح المرحلة الحالية من العودة للنشاط الرياضي مثنيا على التزام أسرة التنس بكل الإجراءات التي أعلنتها الدولة من قبل للتصدي للجائحة، مختتماً أن أسرة التنس تؤكد دائماً على التزامها بتوجيهات الدولة.

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