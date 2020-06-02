إطلاق لعبة إلكترونية لرياضة السيارات 12 الجاري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أمس، أول لعبة إلكترونية رسمية لرياضة السيارات في دولة الإمارات، لربط المتسابقين المحليين بالمتسابقين حول العالم، وذلك عبر «الإنترنت»، واستقطاب جيل جديد من المنافسين كمبادرة جديدة مهمة للمساعدة في تطوير مستقبل رياضة السيارات، ولمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، وهي إحدى أول مسابقات اللعبة التي ستقام عبر الإنترنت هذا العام، وسوف تضم 6 جولات، تقام 12 يونيو الجاري، وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف يتم تنظيم مسابقة الشتاء في مواعيد وتوقيتات سيتم تأكيدها قريباً، وسيتم دمج الحدثين في بطولة الإمارات الوطنية لرياضة السيارات الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها في عام 2021، وسيمثل الفائز في هذه المسابقة دولة الإمارات، في كأس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإلكترونية، وهي جزء من النسخة الثانية من ألعاب الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، التي ستقام في مدينة مرسيليا الفرنسية في أكتوبر من العام المقبل.

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