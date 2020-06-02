«البارالمبية الآسيوية» تعيد جدولة البطولات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات كثيفة على المستويين القاري والدولي من أجل بلورة موقف نهائي لإعادة جدولة البطولات والفعاليات التي تم تأجيلها، وأشار إلى أن تلك التحركات تستهدف تعميق الأثر الإيجابي للمكتسبات التي تحققت خلال رئاسة الإمارات للجنة البارالمبية القارية، إضافة إلى الوصول لكل المستحقين بالخدمات في ربوع القارة، لافتاً إلى أن العديد من البرامج والمبادرات الجديدة تستهدف رفع معدل الإنجازات الآسيوية من ميداليات وانتصارات على المستوى العالمي والأولمبي، وقال: يجري حالياً الاتفاق على موعد محدد خلال الشهر الجاري للمنتدى المزمع عقده مع الاتحاد الدولي للألعاب البارالمبية لمناقشة إعادة جدولة البطولات التي تم تاجيلها وإعادة برمجة المحطات التأهيلية لأولمبياد طوكيو، بما لا يتضارب مع بطولات العالم في الألعاب الفردية التي ستقام في 2021.

ويعقد اليوم «عن بعد» أول اجتماع رسمي للجنة المنظمة العليا للدورة البارالمبية الآسيوية بالصين، والتي ستقام بمدينة هانج زو في 2022، ويشارك في الاجتماع ماجد العصيمي وماو المنسق العام للألعاب الآسيوية بالصين، ورئيس اللجنة البارالمبية الصيني، لمناقشة استعدادات مدينة هانج زو واللجنة المنظمة للبطولة ومن المنتظر مشاركة أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من 43 دولة في الدورة يتنافسون في 20 لعبة.

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