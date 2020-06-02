معسكر منتخب الجوجيتسو ينتصر على الجائحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجح المعسكر التدريبي المغلق لنجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، الذي أقامه مؤخراً اتحاد اللعبة على مدى ثلاثة أسابيع، في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، استعداداً للاستحقاقات المحلية والدولية والعالمية المقبلة، وسط الظروف الصحية الراهنة الصعبة، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وقد تحقق الكثير من الأهداف التي خطط لها الاتحاد، وانتصر المعسكر على تلك الجائحة، وسط تدابير وإجراءات احترازية عالية المستوى، تنفيذاً للتوجهات والتعليمات الصادرة عن الدولة في هذا الشأن، وشمل تنظيم المعسكر التدريبي، لكافة بروتوكولات الصحة والسلامة، واشتملت على فحص كافة المشاركين والجهاز الفني وأعضاء فريق الدعم والتأكد من عزل كُل فرد منهم، حتى ظهور نتائج الفحوص وتأكيدها، كما نظم الاتحاد خلال فترة المعسكر، بطولة تنشيطية وأخرى تحت اسم، تحدي أبطال الجوجيتسو، بهدف تعزيز حماسة المشاركة في المنافسات لدى اللاعبين وإتاحة الفرصة للطاقم التدريبي لتحديد النقاط القابلة للتطوير.

عقلية تنافسية

وأشار مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد، إلى أنّ ضمان محافظة لاعبينا على العقلية التنافسية كان على رأس قائمة أولويات الجهاز الفني في الاتحاد وقال: «تتسم المعسكرات التدريبية بأهميتها الكبيرة لتعزيز المستويات الفنية والقوة البدنية لدى اللاعبين، غير أنّ دفعهم إلى اللعب على البساط ضمن بيئة تنافسية يُعد المقياس الحقيقي للتطور، وتمثل هدفنا في تأمين استمرار الروح التنافسية التي يتسم بها نجومنا حتى خلال هذه الظروف الاستثنائية، ونعتقد بأنّ تجربة المعسكرات المغلقة أعدّت اللاعبين ليكونوا في أتم الجهوزية لدى استئناف موسم المنافسات لاحقاً».

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