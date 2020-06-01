هيئة الرياضة" تحسم مصير انتخابات الاتحادات الرياضية"

المصدر: البيان الإلكتروني

علم "البيان الرياضي" أن الهيئة العامة للرياضة ستصدر خلال الأيام المقبلة، قراراً بإجراء الانتخابات لتشكيل مجالس الإدارة في جميع الاتحادات الرياضية، وتوقيتات وإجراءات الترشح وعقد اجتماعات الجمعيات العمومية، لانتخاب المجالس الجديدة.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع عقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد، مع استبعاد الهيئة، لفكرة التمديد لمدة عام لمجالس الإدارات الحالية، رغم توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية، بإمكانية ذلك مراعاة لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى 2021.

في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية، لاعتماد النظام الأساسي الذي ستجرى الانتخابات وفق بنوده، وهناك توجه عام لدى الاتحادات، بإلغاء بند الدورتين، والموافقة على اعتماد القوائم الانتخابية، وكذلك اعتماد منع الجمع بين أكثر من جهة رياضية داخل الدولة.

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