اجتماع «إقليمي الأولمبياد الخاص» غداً

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

تنطلق صباح يوم غد، أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص، عبر المنصة الافتراضية، وتستمر أعماله ثلاثة أيام، بمشاركة 9 دول عربية ومنها الإمارات ويمثلنا فيها كل من عمر الشامي (لاعب قائد)، ومحمد الثلجي (مرافق)، وسارة ستراوي مشرفة برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وقالت نيبال فتوني مدير عام المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولي، إنه كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي، للتداول في أمور تهم اللاعبين القادة، ولكن الأمور أخذت منحنى آخر مع ظهور وانتشار وباء «كورونا»، وحرصاً من المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي على ضرورة استكمال أنشطة المنطقة وفق خطة عام 2020، جاء التفكير في عقد هذا الاجتماع عبر منصة «زووم».

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