«اتحاد الأجسام» يرحب بعودة نشاط الصالات

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

رحب مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بقرار إعادة فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية والصالات الرياضية في دبي، وعودة النشاط الرياضي، في إمارة دبي، وفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث والشروط والإجراءات الاحترازية الموضوعة، بهدف حماية ممارسي الأنشطة الرياضية من جائحة «كورونا»، وأكد علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، يضع كل إمكاناته الفنية والتوعوية لدعم المرحلة الحالية، ولن يألو جهداً للمساهمة في تجاوز تلك الأزمة الصحية العالمية، وقال إن قرار عودة فتح الصالات الرياضية، سيكون له دور مؤثر، في استعادة اللاعبين مهاراتهم ولياقتهم البدنية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيدرج عدداً من التوصيات، سيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لممارسي اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز