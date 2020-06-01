الشطرنج العربي يرفض اتحاداً غير شرعي

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

تلقى الاتحاد العربي للشطرنج، عدداً من الخطابات الرسمية، من اتحادات أهلية عربية، ترفض فيه وجود «اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن»، بالصيغة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في بعض الصحف، بعد انعقاد كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة أبوظبي، في شهر فبراير الماضي، والذي، كما ذكرت الصحف، يضم 8 دول عربية مطلة على البحر الأحمر، وهو الإعلان الذي تم دون وجود شرعية لهذا الاتحاد، ودون دعوة أعضائه للتأسيس، ودون عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، حيث تم النشر في الصحف، أنه تم إجراء هذه الانتخابات، ولم تتم فعلاً، وتم الإعلان عن توزيع مناصبه، دون الرجوع للاتحادات أو الشخصيات نفسها، وهو ما رفضته اتحادات السعودية واليمن والسودان والصومال، برسائل رسمية إلى الاتحاد العربي حيث اعتبرته اتحاداً غير شرعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز