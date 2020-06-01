تحدي ترايثلون ياس 12 فبراير المقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كشفت حلبة مرسى ياس، عن موعد تنظيم الدورة القادمة من تحدي ترايثلون ياس، حيث تقررت إقامتها 12 فبراير من العام المقبل، متيحة لهواة سباقات ترايثلون والراغبين في المشاركة في السباق إمكان حفظ الموعد، وكما عودت الحلبة ضيوفها وزوارها في كل عام منذ انطلاق التحدي أول مرة، فإن النسخة 11 للتحدي الرياضي المفضل لهواة أنشطة اللياقة البدنية في أبوظبي، تفتح باب التسجيل للراغبين في خوض غماره من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، متيحاً لكل منهم اختبار قدراته إلى أقصى حدودها، ضمن مراحل السباق الثلاث والتي تتضمن السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري والتي تقام في أرجاء حلبة مرسى ياس.

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