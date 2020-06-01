مدربو الأندية يرسمون خطة عودة نشاط «السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

بعد قرار عودة النشاط الرياضي تدريجياً في المرحلة المقبلة، رسم مدربو كرة السلة بالأندية، خطة لتدارك فترة التوقف الطويلة، والتي ابتعدت فيها الفرق عن مزاولة التدريبات الجماعية والاحتكاك في المنافسات المحلية، واقتصر الأمر على التدريبات الفردية المنزلية، وهو ما أثر بشكل كبير في مستوى اللاعبين من كافة الجوانب، وخلط بالطبع أوراق الأجهزة الفنية، من حيث برامج الإعداد المعدة سلفاً.

وعبر المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم المدير الفني لفريق الشارقة لكرة السلة، عن أمنياته لعودة المسابقات قريباً، وإكمال الموسم ، مشيراً إلى أن الظروف التي صاحبت ظهور وانتشار فيروس «كورونا»، كانت أقوى من الجميع، في مختلف المجالات وكل الألعاب الرياضية، وأصبحت الأولوية لمكافحة هذه الجائحة والعمل يداً واحدة مع الجهات ذات الصلة، ضمن الجهود الخارقة التي بذلتها الدولة في هذا الشأن.

وأوضح أن البرنامج الزمني الذي اقترحه اتحاد السلة على الأندية بعودة النشاط بداية من أول أغسطس المقبل ، غير مناسب من الناحية الفنية للأندية العشرة المشاركة في البطولة ، لكون اللاعبين في مرحلة استشفاء، فالعودة التدريجية للنشاط بداية يونيو الحالي، صعبة بالنسبة للاعبين هواة مثل لاعبي كرة السلة، الذين يعمل معظمهم في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، سواء في الشرطة أو القوات المسلحة، ووجودهم على رأس عملهم في الوقت الحالي، أمر واجب، طالما الجميع يهمه في المقام الأول الانتصار على «كورونا»، ولا سيما أن الإمارات تعد من أفضل دول العالم، التي تعاملت مع الجائحة.

وقال: إن البرنامج الذي عُرض على الأندية يُعنى به اللاعبون المحترفون وليس الهواة في مثل هذه الظروف ، واقترح عبدالحميد أن تكون البداية للنشاط أول أغسطس المقبل بالنسبة للتمارين على أن تبدأ المباريات في النصف الأول من سبتمبر فالفرق تحتاج فترة 6 أسابيع للإعداد.

تأثير التوقف

وأشار عبدالحميد إبراهيم إلى أن الاستعداد لعودة النشاط يستند إلى 3 محاور، أولها موافقة الجهات الرسمية التي تعمل في مكافحة جائحة كورونا، ثم إدارة النادي وفقاً لترتيبات الميزانيات لإنجاز التعاقدات المطلوبة، وثالث المحاور فني بحت وفي هذه الناحية يضع المدربون سلامة اللاعبين فوق كل اعتبار في ما يخص برنامج التدريبات ، وتوقع إبراهيم تأثر جميع الفرق بفترة التوقف الحالية عند استكمال مسابقة الدوري العام .

في انتظار الموافقات

بدوره، أكد المدرب المصري أحمد عمر المدير الفني لفريق النصر، أن الجميع يتمنى العودة السريعة للعب وفي نفس الوقت الحرص على سلامة منظومة اللعبة بعد التأكد من الجهات ذات الصلة، وقال إنهم كمدربين قدموا الخيارات المناسبة خلال اجتماعهم مع اتحاد السلة في ما يخص المواعيد المقترحة ، وحسب اقتراح اتحاد السلة تقام دورة تنشيطية يوم 3 أغسطس المقبل ثم يبدأ اللعب يوم 14 من نفس الشهر، مشيراً إلى أنهم يتابعون أولاً بأول لتنفيذ البرنامج الزمني متى ما تم التأمين عليه من الجهات الحكومية ذات الصلة.

6

أسابيع تحتاجها الفرق للإعداد قبل استئناف المباريات

1

أغسطس المقبل الموعد المقترح لبداية النشاط

10

فرق تتنافس على لقب بطولة الدوري هذا الموسم

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