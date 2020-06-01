«عربي الكاراتيه » يؤهل 1600 مدرب

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المهندس حميد شامس الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي للكاراتيه، أن الاتحاد استثمر فترة توقف النشاط الأخيرة بأفضل صورة، وحقق مكاسب عدة في مجال تأهيل الكوادر الفنية من خلال برامج وورش العمل «عن بعد».

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنظيم دورتين لتأهيل المدربين استفاد منهما أكثر من 1600 مدرب من 17 دولة، وذلك في «الكاتا» و«الكومتيه»، وجار التجهيز والإعداد لتنظيم دورتين تأهيلتين لقضاة الملاعب العرب، وقال: عدد المشاركين في الدورتين هو الأول من نوعه في العالم، وساهمت الاستعانة بتطبيق «زووم» في زيادة الإقبال بشكل لافت، كما أن من أهم المكاسب رفع كفاءة المدربين بالدول العربية في التعامل مع التكنولوجيا، وأثبتت أن الإمارات تملك بنية تحتية رقمية على أعلى مستوى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز