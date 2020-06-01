«الجوجيتسو» يستأنف العمل في مقره

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن بدء استئناف فريقه للعمل بشكلٍ تدريجي ضمن مقره الرئيسي في برج كابيتال في أبوظبي، بدءاً من أمس ، ويأتي قرار الاتحاد في أعقاب التوجيهات الحكومية التي سمحت بعودة موظفي الجهات الحكومية إلى مقار عملها بنسبة لا تتعدى 50% من إجمالي موظفيها، حيث وضع الاتحاد خطةً متكاملة تضمن تناوب الموظفين في العمل من مكاتبهم في مقر الاتحاد مع تطبيق أعلى مستويات الوعي والتدابير الاحترازية.

وفي إطار حرصه على ضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، أجرى اتحاد الإمارات للجوجيتسو فحصاً طبياً لجميع الموظفين يوم الخميس الماضي للتأكد من صحتهم وخلوهم من أي أعراض مرضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز