تعقيم صالة صلاح الدين وساعة الكترونية من اتحاد السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكد اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بأن اتحاده كلف إحدى الشركات المتخصصة في مجال التعقيم للبدء في تجهيز صالة صلاح الدين بدبي لتعقيمها بما يؤمن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية واتخاذ كافة إجراءات السلامة حيث تقام فيها المباريات المتبقية لدوري السلة.

وقرر اتحاد اللعبة تزويد صالة صلاح الدين بساعة إلكترونية على غرار ما هو معمول به في باقي الصالات الرياضية بالدولة حيث يتوقع وصولها خلال الساعات المقبلة من خارج الدولة على نفقة الاتحاد.

وقال القرقاوي ان المباريات ستقام بدون جمهور مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد كلف لجنة لتأمين عودة النشاط برئاسة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وعضوية سالم المطوع امين السر العام واسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات، بعد الاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي مع المدربين ومسؤولي اللعبة وتم خلاله بحث سبل عودة النشاط التدريبي استعداداً لاستكمال الدوري حسب توصيات الاتحاد الدولي لكرة السلة والجهات الحكومية المعنية.

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