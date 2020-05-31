المري: عودة النشاط انتصار على «كورونا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أثنى سعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل تنس، على كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، مؤكداً أن عودة النشاط الرياضي في دبي في الأيام القليلة الماضية مؤشر قوي على انتصار الإمارات في حربها على الفيروس، وأوضح المري أن رياضة البادل تنس من الألعاب التي استعادت نشاطها العادي وأن اتحاد الإمارات سمح للاعبين باستئناف تدريباتهم وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامتهم وحمايتهم من الفيروس، مشيراً إلى أن الاتحاد وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اعتمد 19 إجراء وقائياً وفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للأزمات والكوارث حرصاً على صحة اللاعبين.

إجراءات احترازية

وأكد المري أن الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها بعد دراسة واسعة، منذ خروج اللاعب من منزله حتى وصوله إلى الملعب وخلال حصة المران، وقال: لعبة البادل تنس لا يوجد فيها احتكاك بين اللاعبين باستثناء المصافحة بعد المباراة، وطبعاً كان أول إجراء هو تجنب هذا الاحتكاك وتجنب كل التجمعات وتنظيم حصص تدريب على مجموعات صغيرة واستخدام كرات جديدة وعدم تغيير الملعب من دخول اللاعب إلى موقع التدريب حتى مغادرته.

3 محاور

وأوضح أن اتحاد البادل تنس قام بتصنيف الإجراءات الاحترازية ضمن 3 محاور، يشمل الأول التعقيم والنظافة ويتضمن 7 توصيات تؤكد ضرورة تركيب أجهزة تعقيم اليدين في مداخل ملاعب البادل تنس وتعقيم الملعب وتنظيفه عقب كل حصة تدريب وغلق غرف تبديل الملابس وغرف الاستحمام وتعقيم دورات المياه بشكل دائم بعد كل استخدام ومنع تأجير المعدات والمضارب وارتداء جميع اللاعبين والمدربين والعاملين الكمامات الطبية واستخدام كرات جديدة في كل تدريب.

التباعد الجسدي

ويتعلق المحور الثاني بالتباعد الجسدي ويتضمن بدوره 8 توصيات، وتشمل تنظيم جداول الحجوزات مسبقاً وتخصيص أوقات مختلفة لتجنب الازدحام، ويمنع الانتقال للجهة المقابلة للملعب بين الأشواط، كما يمنع إقامة المنافسات وعقد الدورات التدريبية بحضور لاعبين اثنين فقط ومنع دخول الجمهور والمرافقين داخل الملعب وتجنب الدفع النقدي واعتماد تطبيق الدفع الإلكتروني وتخصيص لافتات وممرات منفصلة لدخول اللاعبين وخروجهم وتجنب المصافحة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المراقبة والتوعية

ويرتكز المحور الثالث على ضرورة المراقبة والتوعية، حيث يتم إلغاء حجوزات أي لاعب في حالة ظهور أي أعراض أو إرهاق مع تخصيص محطات وكشوفات لقياس حرارة اللاعبين والعاملين بشكل يومي ومنع تدريبات اللاعبين تحت 12 عاماً وتخصيص لوحات لنشر كل الإجراءات الصادرة من الجهات الرسمية والمتعلقة بمستجدات فيروس «كورونا».

قفزة

أكد سعيد المري أن لعبة البادل التنس شهدت قفزة نوعية في الفترة الأخيرة وارتفاع عدد ممارسيها في الدولة من كافة الأعمار بفضل انتشار الملاعب والأكاديميات في العديد من المناطق خصوصاً في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن عدد ممارسي اللعبة في الإمارات يشهد نسبة زيادة تقدر بين 30 و%40، ما يؤكد أنها من أكثر الألعاب تطوراً في السنوات الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز