«الغولف السعودي» يعاود نشاطه اليوم

المصدر: (الرياض - البيان الرياضي)

أعلن الاتحاد السعودي للغولف، عودة النشاط وفتح كافة الملاعب في المملكة من اليوم، ووفق جدول زمني مدروس على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى كافة ملاعب الغولف، حيث مُنحت إذناً حكومياً لمعاودة استقبال أعضائها، ولكن مع الالتزام بتوجيهات صارمة تخص الصحة والسلامة إلى جانب إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، و يتعيّن على جميع النوادي التقيّد بها، ومنها حتمية الحجز المسبق للاعبين، وفرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات حرارة كافة الأعضاء عند نقاط الدخول، ومطالبة من تبدو عليه أي من أعراض المرض بمغادرة الملعب، وقال ماجد السرور، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف: «سعداء بإتاحة ممارسة اللعبة مجدداً بكافة الملاعب في شتى أنحاء المملكة، متمنين من الجميع الالتزام بالمراحل التي اعتمدها الاتحاد السعودي والامتثال للقواعد المنصوص عليها في كل مرحلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز