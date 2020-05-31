«عربي الدراجات» يحتفل باليوم العالمي للرياضة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يشارك الاتحاد العربي للدراجات العالم، احتفاليته، بمناسبة يوم الدراجة العالمي، الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل، من خلال تنظيمه لاحتفالية افتراضية، باستخدام وسائل الاتصال المرئي، وبث هذه الاحتفالية مباشرة على برنامج (فيس بوك) لمدة ساعتين، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، ويلقي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، كلمة بهذه المناسبة، يدعو من خلالها لاستمرار الدول العربية في دعم نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية لديها، خصوصاً أن هذه الرياضة لاقت، ولا تزال تلاقي، رواجاً عالياً في كافة دول العالم، رغم تفشي جائحة «كورونا»، باعتبارها الوسيلة المفضلة للتنقل داخل المدن، وهي الأكثر نظافة وتعاملاً مع البيئة، ومن خلالها، يتم تجنب وتفادي الازدحامات في وسائل النقل العامة، وبالتالي، التقليل من فرضية انتقال العدوى، بالإضافة لزيادة قوة الجهاز المناعي لدى راكبي الدراجة الهوائية، كما يتضمن برنامج الاحتفالية، عرض فيديو يتحدث عن نبذة تاريخية عن نشأة الاتحاد العربي، وانتقال مقره بين عدة دول عربية، وصولاً لدولة الإمارات، حيث يتخذ حالياً من مدينة الشارقة مقراً له، بالإضافة لمقابلة مع عدد من اللاعبين وخبراء الدراجات العرب.

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