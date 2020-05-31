عجلة العمل تدور في نادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار عودة العمل لحكومة دبي بنسبة 50%، من اليوم، تعود عجلة العمل للدوران من جديد، في نادي دبي لأصحاب الهمم، وبشكل تدريجي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، فقد بدأت إدارة النادي، إجراء فحوص طبية للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، للتأكد من سلامة موظفي وأعضاء النادي، الذين سيعاودون نشاطهم الرياضي خلال الأسبوعين المقبلين، وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، حرص دولة الإمارات على التصدي لهذه الجائحة الصحية، معرباً عن سعادته بسير عمل فحوص أصحاب الهمم أعضاء النادي، وتقدم بالشكر الجزيل لحكومتنا الرشيدة، لما تبذله في سبيل الوصول لأفضل الحلول، لهذه الأزمة العالمية، والتي جاءت على أفضل المعايير الصحية والاحترازية الوقائية، آملاً عودة الحياة الطبيعية والتخلص من هذا الفيروس عاجلاً غير آجل.

فحوص

وأشار ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، إلى استفادة أكثر من 200 شخص من أعضاء وموظفي النادي، من الفحوص الطبية، بدءاً باللاعبين النخبة الذين أجروا فحوصهم الخميس الماضي، ومن ثم موظفي النادي والعاملين فيه، بعد القرار بعودة الحياة الاقتصادية لإمارة دبي بنسبة 50% من اليوم، وبنسبة 100% بعد أسبوعين، معرباً عن شكره وتقديره لهيئة الصحة بدبي على تعاونها وسرعة الأداء لضمان المحافظة على الصحة العامة، وحرصاً على حماية وسلامة ووقاية المجتمع راجياً أن يمن الله على دولة الإمارات وحكامها وشعبها ومقيميها بالصحة ودوام العافية.

إرشادات

وقد أشرف على عملية سير الفحوص الدكتور يحيى قباني المدير الطبي للنادي والذي قدم الإرشادات الوقائية اللازمة لعودة الأعضاء من خلال تعزيز الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس بالتعقيم المستمر لجميع مرافق النادي وتقدير نسبة وجود الأعضاء لتفادي الاكتظاظ ولبس الكمام والقفازات، وسيوفر النادي بشكل مستمر الكمامات والقفازات والمعقمات لأعضائه لضمان سلامتهم وحمايتهم من خطر الفيروس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز