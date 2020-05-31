دورة روما للتنس في سبتمبر المقبل

المصدر: (ميلانو - أ ف ب)

أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس الأرضي أنجيلو بيناغي، أمس الأول، عن ثقته بتنظيم دورة روما للرجال والسيدات في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وكان من المقرر أن تبدأ الدورة في فورو إيتاليكو في 11 مايو الجاري، ولكن تم إلغاؤها بسبب وباء فيروس «كورونا» المستجد، وقال بيناغي لمحطة «سوبر تنس» الإيطالية «أعتقد أنه باستثناء الاضطرابات الكبرى، سنقوم بإعادة تنظيم الدورة بين منتصف شهر سبتمبر ونهايته»، وتابع «يقولون لي، وخصوصاً أبناء روما، إنه موسم استثنائي، وأفضل وقت ممكن للعب كرة المضرب».

وأشار إلى أنه سيلتقي قريباً وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا لبحث سبل «السماح للجمهور بالاستمتاع بهذا الحدث الكبير».

وسوف يتداخل موعد الدورة مع بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تبدأ في 20 سبتمبر.

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