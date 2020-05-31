1200مشارك في «عربية الشطرنج» عن بُعد

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

وصل عدد المسجلين في البطولة العربية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج عن بعد، 4 يونيو المقبل، 1200 لاعب ولاعبة من 20 دولة عربية ومن كافة الأعمار، وهي تعد من أكبر البطولات الدولية على مستوى العالم في الوقت الذي تحاول فيه الرياضة التعافي من أزمة تفشي فيروس «كورونا» الذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة الرياضية منذ مارس الماضي.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج اجتماعها «أونلاين» عبر برنامج «زووم» برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وبحضور سامي خضر سفاريني وحسين خلفان الشامسي ورجائي نعمان السوسي وأديب زهراوي، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تسجيل اللاعبين واللاعبات العرب ومشاركتهم في البطولة، ومخاطبة الاتحادات.

وتقام البطولة من 11 جولة على الأونلاين عبر أحد البرامج الشطرنجية المعروفة ورصد لها الاتحاد العربي للشطرنج جوائز بمجموع 6 آلاف دولار ويترأس لجنة الحكام للبطولة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي وتتكون لجنة مراقبة المباريات من الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي وسعود محمد وستراتوس غريفاس.

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