اعتماد «عربية الطائرة الشاطئية» دولياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نجح الاتحاد العربي للكرة الطائرة، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للعبة، على نشاط عربي للطائرة، بعد محاولات مستميتة استمرت طوال الـ40 سنة الماضية.

وتلقى الاتحاد العربي اعترافاً من نظيره الدولي برئاسة البرازيلي الدكتور اري غراسا، باعتماد البطولة العربية للرجال والنساء للكرة الطائرة الشاطئية كبطولة رسمية دولية ضمن المستوى الأول، وأكد في رسالته على أنه سيتم تسجيل اللاعبين المشاركين فيها ضمن التصنيف الدولي للاعبي الكرة الشاطئية.

وأوضح البحريني علي بن محمد رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، عبر الموقع الرسمي للاتحاد، أنه وجه خالص شكره وتقديره إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، على موافقته على الطلب الذي تقدم به الاتحاد العربي لاعتماد البطولة الشاطئية ضمن التصنيف الدولي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد والكرة الطائرة العربية بشكل عام والكرة الشاطئية بشكل خاص. وأضاف أن البطولة الشاطئية للرجال منذ انطلاقها عام 1991، وللنساء منذ عام 2001، تشكل واحدة من أهم البطولات الشاطئية على مستوى المنطقة، وتعتمد خلالها الملاعب والفنادق وكافة المرافق من قبل لجنة تفتيش خاصة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ويحصل فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، بالإضافة إلى قوة المنافسة فيها، وهو ما يجعلها بطولة ذات مستوى عالٍ ويؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأكد أن الاعتراف الدولي إنجاز جديد يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، حرص الاتحاد العربي على اتباع نهج التطوير والارتقاء باللعبة والاهتمام باللاعب العربي باعتباره حجر الزاوية في عملية التطوير، لأن هذا الاعتراف سيمنح اللاعبين العرب فرصة الدخول في التصنيف الدولي، وتطوير مستوياتهم وسيفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتألق والتطور والاحتراف.

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