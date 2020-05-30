نتائج متميزة للشطرنج «أونلاين» في التصفيات الآسيوية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق شطرنج الإمارات، نتائج متميزة في تصفيات المنطقة الآسيوية للشطرنج لفئة الناشئات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة على شبكة الإنترنت «أونلاين»، وتستمر حتى يوم 3 يونيو المقبل، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى على الشبكة العنكبوتية، نظراً للإجراءات الاحترازية المطبقة في العالم لمنع تفشي فيروس «كورونا».

واستمراراً للبطولات الشطرنجية خصوصاً أن اللعبة مرتبطة بشبكة الإنترنت، حيث حققت حنان خليل الحوسني لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، المركز الرابع على مستوى المنطقة الآسيوية التي لعبت بها (3.1)، ورغم أنها لم تتأهل للمباريات النهائية.

حيث تتأهل أول 3 لاعبات فقط في الترتيب العام، إلا أنها قدمت مستوى جيداً من خلال حصولها على 6 نقاط في 9 جولات، بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث ونقطتين عن المركز الأول، وهو ما يؤكد أن اللاعبة كانت في دائرة المنافسة على الصدارة.

فيما جاءت ريان محمد المازمي لاعبة منتخبنا ونادي الفتيات تاسعة، بعدما سجلت 5 نقاط في 9 جولات ثم زميلتها فاطمة سيف آل علي في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، وأما لاعبونا الذين لعبوا في تصفيات الناشئين فلم يحققوا أياً من المراكز المتقدمة، حيث تراجع عمار السدراني إلى المركز 22، فيما جاء محمد سعيد اليليلي وسيف أحمد في مراكز متأخرة.

هدف المشاركة

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن المشاركة في أية بطولة، إيجابية للاعبين واللاعبات لأنها ترفع من المستوى الفني وتزيد الاحتكاك وترفع معدل التنصيف بحصول أي لاعب على نقاط المشاركة، وبعيداً عن النتائج التي حققها جميع لاعبي المنتخب في البطولة، وظهور حنان خليل في مركز متقدم إلا أن سياسة الاتحاد لن تتغير في الاستمرار في المشاركة في البطولات خصوصاً التي تقام على الشبكة العنكبوتية نظراً لأنها لا تكلف الاتحاد تذاكر سفر ولا فنادق وسفر بعثة أي أن البطولات تأتي إلينا، وأضاف رئيس الاتحاد:

علينا أن نواصل المشاركات من أجل رفع مستوى لاعبينا والوصول بهم إلى الألقاب الدولية مثلما حقق عمران الحوسني لقب أستاذ دولي أخيراً بمشاركته مع المنتخب في البطولة العربية بالأردن وحصوله على المركز الأول، ودائماً ما يكون المنتخب هو البوابة الواسعة لكل اللاعبين لتحقيق طموحاتهم، ولا ننسى الدور الكبير للأندية والتي تمثل الشريك الاستراتيجي في كل نتائجنا.

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