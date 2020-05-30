فاضل من «الفريج» إلى نجومية «اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

من شوارع وأزقة، فريج هور العنز العتيق، في ديرة دبي، نشأ فاضل عباس رستم، كأي طفل يحلم بالنجومية في ساحة الرياضة، وخلال مسيرة 30 عاماً قضاها موظف جمارك دبي بمطار دبي الدولي، في ملاعب كرة اليد، تلك اللعبة، التي عشقها وتعلق بها، منذ نعومة أظفاره، نجح في أن يحقق كل ما يتمناه بعطائه وتميزه في الملاعب، وكانت البداية من سن التاسعة، عندما التحق بالمدرسة الشاملة بنادي الشباب العربي «سابقاً» في دبي.

واستمر في المراحل السنية بالنادي، وحقق أكثر من 15 بطولة، إلى جانب مشاركاته الوفيرة بصفوف فريق الرجال، وأطلق عليه في ساحة اللعبة «الولد الفدائي»، وفي عام 2005، تمت إعارته إلى نادي الوصل، وحقق معه بطولتي الدوري والكأس، وبطولتي سوبر وكأس رئيس الدولة، بعد سنوات عجاف، غاب فيها الوصل عن منصات التتويج، وفي عام 2009، رجع إلى ناديه الشباب «سابقاً»، وحقق معه ثلاثية بطولات للكأس، ووصافة الدوري العام، وفي عام 2015، انضم فاضل عباس مجدداً إلى الوصل مدة موسمين، ثم استقر به الرحال بعد ذلك في نادي النصر الذي يلعب في صفوفه ويتمنى أن يحقق معه بطولة.

ويدين فاضل عباس بالفضل إلى مدربيه الأوائل وخاصة الدكتور محمد عبدالرازق في المراحل السنية بنادي الشباب «سابقاً»، وكذلك المدرب الراحل محمد عبدالعاطي، وفي مرحلة النضوج دربه الجزائري معاشو والصربي بيوفايتش وهم المدربون الذين كان لهم أثر كبير في تطوير مستواه الفني، ويقول فاضل إنه لعب أيضاً كرة اليد الشاطئية، وتشرف بتمثيل الدولة ضمن المنتخب في البطولة الدولية الأولى التي نظمها الاتحاد في فبراير 2017 على شاطئ جميرا، ومن ثم مشاركته خارجياً ضمن صفوف منتخبنا في البطولة الآسيوية بتايلاند 2017، وكان الفريق في طريقه للصعود إلى كأس العالم، وعبر فاضل عن رغبته في الانضمام إلى منتخبنا الوطني من دون شرط أو قيد، ويعد تمثيل الدولة وسام شرف على صدره.

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