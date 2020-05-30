«السلة» يُشكل لجنة تأمين عودة النشاط

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر اتحاد كرة السلة تشكيل لجنة لتأمين عودة النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد مساء الخميس الماضي، وهو اجتماع تنسيقي «عن بُعد» مع المديرين الفنيين وذلك للتنسيق والتشاور مع المديرين الفنيين لفرق أندية الرجال وتم في الاجتماع مناقشة البرنامج التدريبي المدرج لعودة التدريبات خارج وداخل الصالة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الاتحاد الدولي لكرة السلة وتوصيات الجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والرياضي.

مقترحات فنية

وأسهم المدربون بمقترحات فنية قيمة فيما يخص البرنامج الزمني للإعداد وعدد الحصص التدريبية في الأسبوع ونوعية التمارين مع المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمم عليها، وترأس الاجتماع التنسيقي عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وأدار الاجتماع الدكتور منير بن سليمان المدير الفني للاتحاد، وقرر اتحاد السلة تشكيل لجنه تأمين عودة النشاط وضمت كلاً من عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، سالم المطوع الأمين العام، أسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات، عبدالله مدني، ممثل هيئة الصحة، وحسين سماكه.

ترتيبات دقيقة

وأوضح عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، أن الاجتماع التنسيقي مع المديرين الفنيين، أثمر عن أفكار ومقترحات بناءة تسهم في الخطط التي وضعها اتحاد اللعبة للعودة التدريجية للنشاط، مشيراً إلى أن اتحاد السلة حرص منذ اليوم الأول لتوقف النشاط، على مواصلة التحاور عن بُعد مع منظومة كرة السلة من مدربين ومشرفين، زيادة على الاجتماعات المستمرة يومياً على صعيد الأمانة العامة وسكرتارية الاتحاد واجتماعات مجلس الإدارة وانعكس ذلك إيجاباً في وضع برنامج تدريجي وجد حظه من النقاش بالنسبة للمدربين.

وقال الفردان إن عودة النشاط تتم بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة في المنظومة الصحية مع وضع التوجيهات الاحترازية للاتحاد الدولي للعبة مكان الاعتبار، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد من ناحية الترتيبات الجارية حتى الوصول لعودة النشاط بشكل مناسب.

جدول زمني

وكان اتحاد السلة اقترح جدولاً زمنياً لعودة النشاط يبدأ بتمارين عن بعد لمدة 45 يوماً، منها أسبوعان من 5 إلى 19 يونيو المقبل، تليها تمارين مجموعة لاعبين لمدة أسبوعين من 20 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين ثم تمارين جماعية من 4 إلى 28 يوليو المقبل، وتضمن الجدول اقتراحاً لعودة تدريجية للنشاط بمباريات إحمائية بكرة القفز يوم 3 أغسطس المقبل، ثم استكمال مباريات الدوري العام من مرحلة إياب ربع النهائي ابتداءً من 14 أغسطس مع تعديل نظام المرحلة قبل النهائية والنهائية لتقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع على أن تقام المباريات بتواريخ 21 و28 أغسطس والنهائي 4 سبتمبر وتقام جميع المباريات في ملعب محايد صالة «صلاح الدين» بدبي، على أن يتم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الحكومية الصادرة عن الجهات المعنية.

تعميم

وخاطب اتحاد السلة، الأندية بخصوص التعميم الصادر من الاتحاد الدولي للعبة بتشكيل لجنة طبية استشارية تابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة والتي هي بصدد إعداد مجموعة من التوجيهات والتوصيات إلى الاتحادات الوطنية ذات علاقة بعودة النشاط وأدوات للحد من انتشار المخاطر على أن يتم تعميمها خلال الأسبوع المقبل، وأكد الاتحاد أنه سوف يعمل بهذه التوصيات مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الحكومية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المعنية كل وفق اختصاصه.

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