شباب الأهلي يطلب إلغاء أجنبي «الجماعية»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

خاطب نادي شباب الأهلي، اتحادات الكرة الطائرة واليد والسلة، مطالباً بإيقاف العمل بتسجيل اللاعب الأجنبي في الموسم المقبل 2020-2021، وبني طلبه على ثلاثة أسباب، الأول، صعوبة تحديد موعد جديد لعودة النشاط والمنافسات، وتغيير المواعيد سوف يتسبب في أضرار مالية للأندية.

والثاني، القيود المفروضة على حركة الانتقالات والسفر والحجر الصحي، ما يزيد من صعوبة تقييم اللاعب واختباره قبل التعاقد معه، والثالث، أن التعاقدات غير المبرمجة مع اللاعبين الأجانب تستنزف الموارد المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضرورة التكاتف لترشيد النفقات، ولا يلقى طلب شباب الأهلي تأييداً مطلقاً من الأندية، إذ أعلنت بعضها رفض الطلب، واستندت أن وجود اللاعب المحترف الأجنبي في الألعاب الجماعية معتمد من قبل الجمعية العمومية لهذه الألعاب، وإلغاء القرار يستلزم بالضرورة أن يكون من قبل الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.

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