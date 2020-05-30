بطولة موانئ دبي للغولف ديسمبر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمدت الجولة الأوروبية للغولف المواعيد الجديدة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، لتقام بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، في عقارات جميرا للغولف، وهي الحدث الختامي للجولة التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة حصرية لأفضل 50 لاعباً، وسيتم تحديد إمكانية حضور الجماهير من عدمه بالتنسيق مع الجهات المختصة في دبي، وكان مقرراً للنسخة الحادية عشرة لجولة موانئ دبي العالمية، أن تقام في شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه تم إلغاء وتأجيل عدد من البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، لكن القائمين على الجولة، أعلنوا الروزنامة الجديدة التي ستعاود فيها المنافسات الانطلاق بداية من شهر يوليو المقبل.

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