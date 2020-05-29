تمثيل إماراتي في الاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة، عن أسماء الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمي الثاني لمداخلات اللاعبين القادة في الأولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة.

وتنطلق الاجتماعات الافتراضية يوم 2 يونيو المقبل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من الإمارات ومصر والكويت والبحرين والمغرب وعمان وسوريا ولبنان.

ويمثل الإمارات عمر الشامي (لاعب قائد) ، ومحمد الثلحي (مرافق)، وسارة ستراوي مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التي كان قد اعتمدها المهندس اأيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي، وطلب من كل من نيبال فتوني مدير عام المبادرات، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة "كورونا"، وتم اعتماد عقد الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي على طريق المنصة الافتراضية (Zoom).

وكانت مختلف برامج الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، قد شهدت على امتداد العامين الماضيين انتخابات لاختيار مجالس قيادة اللاعبين، وشهد شهر اكتوبر الماضي، إقامة أول مؤتمر دولي اللاعبين القادة والذي عقد بمدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 14حتي 18 أكتوبر الماضي، أعقبه اقامة المؤتمر الإقليمي الاول للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة بالقاهرة خلال الفترة 24-28 من الشهر نفسه.

والهدف من إطلاق هذه المجالس إتاحة الفرصة للاعبي الأولمبياد الخاص في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبروا عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز