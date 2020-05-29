تتويج الفائزين ببطولة شرطة أبوظبي الرمضانية للياقة عن بعد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة القائد العام للياقة والتحدي بمشاركة الفرق الرياضية الشرطية من كافة القطاعات، وحصل فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، فيما حاز فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثالث.

وأشاد العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالمستوى المتميز للمشاركين في البطولة.

وأكد أهمية هذه المنافسات للمنتسبين والتي اقيمت عن بعد من البيت نظراً للظروف الراهنة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنتهجها الدولة للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وفاز فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول ضمن الفرق النسائية وحصل على الثاني فريق قطاع المهام الخاصة فيما جاء ثالثا فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ.

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