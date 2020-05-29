"السلة" يُشكل لجنة تأمين عودة النشاط

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر اتحاد كرة السلة تشكيل لجنة لتأمين عودة النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الاتحاد مساء الخميس وهو اجتماع تنسيقي "عن بُعد" مع المديرين الفنيين.

ويأتي ذلك للتنسيق والتشاور مع المديرين الفنيين لفرق أندية الرجال وتم في الاجتماع مناقشة البرنامج التدريبي المدرج لعودة التدريبات خارج وداخل الصالة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الاتحاد الدولي لكرة السلة وتوصيات الجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والرياضي.

وأسهم المدربون بمقترحات فنية قيمة فيما يخص البرنامج الزمني للإعداد وعدد الحصص التدريبية في الأسبوع ونوعية التمارين مع المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمم عليها، وحضر الاجتماع التنسيقي نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان وادار الاجتماع الدكتور منير بن سليمان المدير الفني للاتحاد.

وقرر اتحاد السلة تشكيل لجنة تأمين عودة النشاط وضمت كلاً من عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام، وأسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات، وعبدالله مدني، ممثل هيئة الصحة، حسين سماكة.

ترتيبات دقيقة

وأوضح عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، أن الاجتماع التنسيقي مع المديرين الفنيين أثمر عن أفكار ومقترحات بناءة تسهد في الخطط التي وضعها اتحاد اللعبة للعودة التدريجية للنشاط.

وأشار إلى أن اتحاد السلة حرص منذ اليوم الأول لتوقف النشاط، على مواصلة التحاور عن بُعد مع منظومة كرة السلة مدربين ومشرفين، زيادة على الاجتماعات المستمرة يومياً على صعيد الامانة العامة وسكرتارية الاتحاد واجتماعات مجلس الادارة وانعكس ذلك ايجاباً في وضع برنامج تدريجي وجد حظه من النقاش بالنسبة للمدربين.

وقال الفردان إن عودة النشاط تتم بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة في المنظومة الصحية مع وضع التوجيهات الاحترازية للاتحاد الدولي للعبة مكان الاعتبار، مؤكداً أن الامور تسير بشكل جيد من ناحية الترتيبات الجارية حتى الوصول لعودة النشاط بشكل مناسب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز