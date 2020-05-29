«الشارقة الرياضي» يتفقد منشآت «دبا الحصن»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

واصل مجلس الشارقة الرياضي، جولاته التفقدية لأندية الإمارة، وقام عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس الرياضي، بزيارة لنادي دبا الحصن الرياضي، حيث كان في استقباله إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي.

ووقف الحزامي على آخر المستجدات المتعلقة بصيانة مباني ومنشآت ومرافق النادي، كما تجول الحزامي بصالة الألعاب، والتي تضم حوضاً للسباحة.

وقال الحزامي بأن الزيارات التي يقوم بها وعدد من أعضاء المجلس، تأتي حرصاً منهم على متابعة سير العمل لنوادي الإمارة، ومتابعة الإجراءات التي يتبعونها لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

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