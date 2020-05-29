تأجيل بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، الموافقة على تأجيل بطولة أبوظبي غراند سلام التي كانت مقررة في 22 أكتوبر المقبل، لتقام في 2021، متمنياً عودة نشاط الاتحاد الدولي للجودو رسمياً وفق الرأي المقترح في أكتوبر المقبل 2020، حسب الظروف الصحية، والظروف الخاصة بالدول المنظمة المنظمة للأحداث الرياضية التي تندرج ضمن برنامج بطولات 2020.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أول من أمس بين ماريوس فايزر ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو للاطمئنان على سلامة أسرة اتحاد الجودو الإماراتي بسبب تفشى فيروس «كورونا» المستجد، في معظم دول العالم، مما أدى لإيقاف جميع الأنشطة الرسمية الخاصة باللعبة، حتى 30 يونيو المقبل.

حيث أرسل الاتحاد الدولي خطابات إلى جميع الاتحادات المحلية لإخطارها بقرار إيقاف الأنشطة، مطالباً بالالتزام بالتعليمات والقرارات حفاظاً على سلامة الجميع.

برنامج

وأكد محمد بن ثعلوب أن برنامج الاتحاد الدولي الذي يشارك فيه منتخبنا يتضمن بطولة طشقند غراند بري في نهاية أكتوبر 2020 إذا أقيمت في موعدها، فيما تستضيف طوكيو في ديسمبر بطولة غراند سلام للجودو في ختام الموسم الحالي، إلا أن كل تلك الفعاليات ترتبط بالظروف الصحية.

وأشار رئيس اتحاد المصارعة والجودو بأنه اطمأن خلال اتصال ببعثة منتخبنا على بدء معسكر منتخب الإمارات للجودو الذي انتظم في معسكر مشترك مع المنتخب المولدوفي في مدينة كيشينو مطلع الأسبوع الحالي.

والذي يستغرق لمده شهر استعداداً لاستئناف النشاط الدولي حسب التقارير الصحية، ويضم المعسكر الذي يشرف عليه المدرب فاسيلي فولك اللاعب فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم بعد أن تأهلا لأولمبياد طوكيو برصيد النقاط.

ويتواصل البرنامج للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي حتى أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد بن ثعلوب أن النشاط المحلي للجودو سيتحدد على ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في ظل التعليمات الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.

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