شهاب: مونديال أبوظبي أهم التحديات

المصدر: أبوظبي - وام

عبّر محمد شهاب، بطل الإمارات وآسيا وصاحب الإنجازات العالمية في السنوكر، عن سعادته بقرب عودة النشاط الرياضي للصالات، خصوصاً بعد الإجراءات والضوابط التي صدرت عن حكومة دبي بهذا الشأن.

مشيراً إلى استمراره في التدريبات اليومية على فترتين بدون توقف، على ضوء توقع عودة النشاط داخل الصالات بأبوظبي في أقرب وقت ممكن، واستئناف البطولات الإقليمية والدولية، وقال: «في حالة إعادة برمجة البطولات الإقليمية والدولية من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، ستكون هناك كثافة في المشاركات المحلية والدولية، نظراً إلى جدولة البطولات التي تم تأجيلها، من بينها بطولتا غرب آسيا والخليج».

وعن أبرز الأولويات، قال: «تعد بطولة العالم بأبوظبي في أكتوبر المقبل هي الأولوية الأولى، وهدفي صعود منصة التتويج، وأتوقع أن تكون بطولة دبي الدولية من أهم محطات الإعداد».

أفضل سيناريو

وأضاف: «أفضل سيناريو أتمناه في الفترة المقبلة هو استئناف بطولة دبي الدولية خلال يونيو أو يوليو المقبلين، خاصة أن المنافسات وصلت فيها إلى دور الـ16، ومن ثم المشاركة في بطولة الخليج أو غرب آسيا قبل دخول بطولة العالم في أبوظبي الشهر المقبل».

وعما إذا كان يشعر بالقلق لعدم وجود جيل جديد قادر على استمرار الإنجازات الدولية، قال: «الإمارات موطن الإبداع، وهي قادرة على إنجاب المواهب والأبطال، وثقتنا بلا حدود بجيل المستقبل، والظروف الحالية أفضل من تلك التي نشأت فيها أنا ومحمد الجوكر، لكن الأمر يتوقف على مدى حب اللاعبين لرياضتهم واستعدادهم للتضحية من أجلها».

بداية المسيرة

وبدأ شهاب مسيرته في السنوكر عام 1993، وحقق خلالها 98 ميدالية في البطولات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، منها 26 ميدالية ذهبية للفرق والفردي على مستوى الخليج، وبرونزية، وعلى المستوى العربي حقق 23 ذهبية و9 فضيات و5 برونزيات بين الفردي والفرق، وعلى مستوى غرب آسيا حقق 9 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، وبرونزيتين.ط وعلى المستوى الآسيوي حقق ذهبيتين، و4 فضيات، و6 برونزيات، وعلى المستوى العالمي 5 برونزيات، منها 3 فردي و2 للفرق.

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