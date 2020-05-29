أندية الطائرة تتفق على إلغاء الموسم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يبدو أن موسم الطائرة 2019 - 2020 في طريقه إلى الإلغاء، حيث هناك شبه إجماع لأندية الكرة الطائرة، على إلغاء الموسم الحالي، بما يسمح ببدء الموسم الجديد في موعد مبكر، ويسمح بنهايته قبل نهاية شهر رمضان المبارك 2021، وذلك بعدما ألقى الاتحاد الدولي للعبة، بالكرة في ملعب الاتحادات الوطنية، لاتخاذ القرار المناسب سواء بإكمال الموسم الحالي أو إلغائه، عقب تغييرات مسابقات الموسم المقبل، بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لتقام 2021.

وأصدر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة منذ أيام، قراراً بالموافقة على السماح لجميع الدوريات الوطنية بالبدء من 1 يونيو 2020، إما لإكمال موسم 2019-2020 أو بدء موسم 2020-2021، مع التأكيد على ألا يتم ذلك إلا إذا كان الوضع الصحي آمناً، وبعد التأكد من خضوع الجميع لإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات الوطنية والمحلية، في الوقت الذي اتخذ فيه الاتحاد الإماراتي في وقت سابق، قراراً بتأجيل مسابقات الموسم الحالي إلى مطلع الموسم المقبل.

حرية القرار

وبرر الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، قراره بوقت توقيف النشاط الرياضي، ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة من الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، بأنه أراد ترك حرية تحديد مصير مسابقات الموسم الحالي، لمجلس الإدارة الجديد للاتحاد حال إجراء انتخاباته في الشهور المقبلة، وأوضح أن القرار سيكون بيد المجلس الجديد إما بإكمال الموسم أو بالإلغاء، إلا أن الأندية أبدت رغبتها في الإلغاء، تجنباً لتعرض اللاعبين للإصابة نتيجة ضغط المباريات ما بين المتبقية من الموسم الجاري والمقررة الموسم المقبل، مع إمكانية وجود مشاركات خارجية للأندية والمنتخبات.

والمعروف أن الموسم الحالي، يتبقى منه مسابقتا كأس رئيس الدولة، والدوري العام للرجال، إلى جانب مسابقات المراحل السنية، وليس هناك مشكلة في إلغاء مباريات المراحل السنية، وبالنسبة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فلم تبدأ مبارياتها بعد.

وهناك مقترح بأن تقام بطولة الموسم الحالي، مطلع الموسم المقبل، لتكون تحضيراً للموسم الجديد، إلا أن الغموض حول الموعد المقرر لعودة النشاط، يحول دون تنفيذ هذا المقترح، أما الدوري، فالمتبقي منه جولتان فقط، لتحديد الأربعة الأوائل التي تلعب معاً «البلاي أوف» لتحديد البطل، أي أنه ليس هناك أي مشكلة في إلغاء المسابقة، خاصة مع عدم وجود صعود وهبوط.

صعوبة العودة

وقال ناصر حميد مدير الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي: «من الصعب استكمال الموسم الحالي، رغم أن المتبقي من مباريات الدوري قليل، وعدم تأثر ألعاب الصالات المغلقة بشهور الصيف، إلا أن عدم تحديد موعد واضح للعودة إلى التدريبات حتى الآن، يحول دون إكمال الموسم.

وبالتالي الأفضل إلغاء ما تبقى من الموسم، والبدء مبكراً بالموسم المقبل، مع إمكانية إلغاء كأس الاتحاد في بداية الموسم المقبل، وترحيل مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم، لتكون خير تحضير للأندية قبل انطلاق الدوري العام في الموسم الجديد.

وذكر رياض المنهالي المشرف على الكرة الطائرة بنادي بني ياس أن الوضع لا يزال غامضاً، واللاعبون الأجانب سافروا إلى بلدانهم، وأصبح استكمال الموسم أمرا صعبا، لأن اللاعبين يحتاجون من 4 إلى 7 أسابيع، لاستعادة اللياقة البدنية والفنية، وقرار الإلغاء أسهل، مع عدم نهاية الدور الثاني للدوري.

وتحديد فرق «البلاي أوف» حتى الآن، وهي الدورة التي يتأهل لها الأربعة الأوائل في الترتيب، وفي مواسم سابقة، رأينا الفريق صاحب الترتيب الرابع في الدوري، يتوج بطلاً للمسابقة من خلال «البلاي أوف»، والإلغاء هنا لن يكون مؤثراً، مع عدم وجود صعود أو هبوط أيضاً، من بين الفرق العشرة المشاركة في البطولة.

لا خلاف

واتفق عبد الله حارب زويد مدير الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، مع رأي المنهالي وحميد، وقال: تكملة الموسم صعبة، وتتسبب بمشاكل كثيرة، واللاعبون المحترفون سافروا إلى بلادهم، واللاعبون المواطنون لديهم عمل وضغوط، تحول دون لعبهم مباريات مضغوطة، سواء لإكمال الموسم الجاري الذي يحتاج 6 أسابيع على الأقل لإكماله، أو لعب الموسم المقبل، بما يتضمن من مسابقات محلية أو مشاركات خارجية، وهو ما يعرض اللاعبين للإصابة».

وأضاف: نسبة الخلاف على بطل الدوري ستكون 0%، مع عدم تحديد رباعي دورة «البلاي أوف»، وسبق أن تصدر العين ترتيب الدوري في الدورين الأول والثاني، ولكنه خسر اللقب في «البلاي أوف»، وبالنسبة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة، من السهل عدم إقامتها هذا الموسم، مع عدم إقامة أي مباريات من البطولة حتى الآن، ولن تكون المرة الأولى التي يلغى فيها دوري الطائرة إذا اتخذ قرار بذلك، والمهم مصلحة وسلامة المجتمع.

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