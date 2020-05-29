دبي تجهز رياضيي العالم لاستئناف البطولات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت مدينة دبي أنها وجهة رياضية رائدة، إذ فضّل العديد من الرياضيين العالميين البقاء في دبي خلال فترة الحجر الصحي التي مر بها العالم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وأشادوا بجهود الدولة في مواجهة جائحة «كورونا»، وبالأساليب التي اتُّبعت في ظل هذه الظروف، للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ما ساعدهم على الاستعداد لاستئناف البطولات بشكل أفضل من أي مكان آخر في العالم، واتخذت دبي أخيراً خطوة رائدة بعودة النشاط الرياضي وفق تعليمات الوقاية الاحترازية، ومن خلال تعاون مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المختلفة.

وخلال فترة توقف النشاط الرياضي عالمياً في مارس الماضي فضّل عدد من الفرق الصينية لكرة القدم، الوجود والتدريب في «دانة الدنيا» في أجواء توفر جميع سبل الوقاية الاحترازية، إذ سكنوا وتدربوا في دبي، كما فضّل الفرنسي بيار غاسلي، سائق فريق ألفا توري للفورمولا 1، البقاء في دبي، بعد توقف جميع الأنشطة الرياضية.

ووصف غاسلي إقامته في دبي خلال الشهرين الماضيين بأنها أفضل من فرنسا من حيث التسهيلات التي حصل عليها للتدريب، إذ تمكن من التدريب بشكل مكثف، وحرص الفندق الذي أقام فيه على تجهيز مكان له هو وفريقه، بكل ما يحتاجون إليه من معدات التدريب، ليتمكنوا من مواصلة التمرين بشكل آمن، كما تمكن من خوض بعض التدريبات على حلبة الكارتينغ في «دبي أوتودروم»، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، مؤكداً أنه استعد في هذه الحلبة لموسم الفورمولا 1.

وأشار إلى أنه سيفتقد الأوقات التي قضاها في دبي حين يغادر إلى وطنه مع عودة المنافسات العالمية، إذ استمتع فيها كثيراً بالتدريب وبالرفاهية التي حظي بها، وأكد أنه سيعود حتماً إلى دبي مرة أخرى، لأنه معجب بها كثيراً.

وعبّر لاعب الغولف الإيطالي ريناتو باراتوري عن سعادته بالمكوث في دبي خلال فترة الحجر الصحي التي عاشها العالم الشهرين الماضيين، لافتاً إلى أنه اشترى شقة سكنية في دبي ويعيش فيها حالياً، كما أشاد بجهود الدولة في مواجهة الظروف الحالية، وبأسلوب الحياة المميز في «دانة الدنيا» الذي ساعده كثيراً على مواصلة استعداداته بالتدريب في جو آمن، من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية الكاملة، مع ضمان التباعد الجسدي والتعقيم الكامل، لحين عودة النشاط الرياضي.

وتثبت دبي دوماً أنها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية، سواء للتدريب أو حضور المنافسات، كما أكد بطل الفورومولا 1، الإسباني فرناندو ألونسو، أنه يفضل الحضور إلى دبي لممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز