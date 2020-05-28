تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة "جي بي" حتى 2021

المصدر: البيان الرياضي

تقرر تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة "جي بي" لعام 2021، بسبب وباء فيروس كورونا، والتي كانت مقررة في ليفربول خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس 2021.

وسبق أن أعلن عن مشاركة أكثر من 2000 رياضي في الدورة، ممن يعانون من صعوبات في التعلم، ويتنافسون في الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والسباحة.

وقالت منظمة الأولمبياد الخاص، أن التأجيل القرار الصحيح بالنظر إلى المخاطر المتزايدة بالنسبة لذوي الإعاقة الذهنية، وأضاف البيان: "نحن نفهم أن هذه أخبار مخيبة للآمال لجميع المعنيين".

وتابع: "رفاهية الرياضيين والمتطوعين، لا تزال على رأس أولوياتنا ويجب علينا حماية صحة ورفاهية جميع المشاركين في التحضير لاستضافة حدث كبير واستضافته".

ويعمل المنظمون الآن على إعادة جدولة الألعاب التي تقام كل 4 سنوات، لتقام في موعد جديد يتم إعلانه لاحقاً، حيث أقيمت النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الوطنية الخاصة لعام 2017 في شيفيلد.

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