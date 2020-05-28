رولان غاروس" يستعد للخريف"

المصدر: أ ف ب

صحيح أن مدرجات الملعب الرئيسي "فيليب شاترييه" لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس والذي بات مجهزاً من الآن بسقفه المتحرك بالأجنحة، فارغة تماما في نهاية شهر مايو المشمس، إلا من بعض العمال الذين يضعون اللمسات الأخيرة على ورشة العمل، إلا إنه ينتظر بفارغ الصبر الاحتفال بعيد كرة المضرب الفرنسية "في الخريف" المقبل.

بدلاً من الأصوات الصاخبة لضربات الكرات في الملعب، هناك مجموعة من الأدوات وصفارات آلات البناء التي تملأ الملعب الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة. وبدلاً من القبعات التقليدية للبطولة، تزيِّن الخوذات رؤوس القليل من الأشخاص المتواجدين في ورشة بالملعب. وبدلاً من المباريات الصعبة التي تستضيفها مواقع رولان غاروس، هناك قلة نادرة من اللاعبين يجرون تدريباتهم في الملاعب الملحقة لمجمع رولان غاروس.

آثار وباء كوفيد-19 الذي أجبر الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب على تأجيل البطولة إلى نهاية سبتمبر، واضحة جداً.

ولكن في بداية أكتوبر المقبل، سيكون هناك بطل لرولان غاروس 2020، بحسب ما أكده لوكالة فرانس برس المدير العام للاتحاد الفرنسي للعبة جان-فرانسوا فيلوت.

وأضاف: في الخريف، سنخوض رولان غاروس بسعة جماهيرية مثالية للسماح للناس باحترام التباعد الاجتماعي".

وتعمل مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن وزارتي الرياضة والشؤون الخارجية والمحافظة والسلطات الصحية ورولان غاروس على جميع السيناريوهات.

وأكد فيلوت، أن "الهدف هو أن يكون هناك جمهور، لكننا سنكون قادرين على تنظيم رولان غاروس أيا كان الخيار الذي تم اعتماده، بما في ذلك الأبواب المؤصدة، مشدداً على مسؤولية الاتحاد الفرنسي تجاه اللاعبين الذين تعتبر الجوائز المالية مهمة جدا بالنسبة لهم"، وكذلك تجاه النظام البيئي لكرة المضرب في فرنسا حيث يمثل رولان غاروس حوالي 80 بالمئة من ميزانيته.

وبما أن الاتحاد الفرنسي عوّض المشجعين عن التذاكر التي اشتروها لحضور مباريات البطولة في مايو الحالي، فسيتم إعادة عرضها للبيع في حال سمح للجمهور بالحضور في الخريف.

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