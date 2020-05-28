«المشاكس» يحقق حلمه مع «يد» شباب الأهلي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعرب يوسف حسن، لاعب كرة اليد السابق في شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني والعسكري، عن سعادته بتحقيق حلمه بالعودة إلى بيته «شباب الأهلي» والعمل مساعداً لمدرب للفريق الأول لكرة اليد، بعد رحلة احتراف ومسيرة طويلة داخل أندية الدولة، مؤكداً اعتزازه بتاريخه الطويل والمميز بساحات لعبة أقوياء اليد، والذي امتد إلى أكثر من 33 عاماً قضاها يوسف لاعباً متميزاً وصفه البعض بـ«المشاكس»، لقدراته وتحركاته وأيضاً انتقالاته في ملاعب اليد محلياً، خلال وجوده في شباب الأهلي بيته الأول ومعشوقه الأخير، وأندية العين والوصل والشارقة «الشعب سابقاً» كمحترف داخل الدولة.

هوايات منزلية

وكشف أن انتشار «فيروس كورونا» المستجد، الذي استدعى من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات العليا بالدولة، شكل له عاملاً إيجابياً من ناحية التفاعل الكبير مع العائلة وسط أجواء روحانية تليق بقيمة شهر رمضان الفضيل، قائلاً: «ابتعدت عن هذه الأجواء سابقاً لظروف عملي وجولاتي في الملاعب، ووجدت ضالتي في المطبخ والأكلات الشعبية والتي بالأصل تستهويني منذ الصغر، ومنها الثريد، والبلاليط والسمبوسة والهريس، إلى جانب الأعمال المنزلية المتعلقة بالزراعة».

مسيرة العطاء

وعن مسيرته الرياضية قال: بدأت بممارسة كرة القدم في المراحل السنية بالقلعة الحمراء ثم انتقلت إلى كرة اليد بجانب أخي الأكبر أحمد حسن لاعب شباب الأهلي السابق لكرة اليد، ثم تدرجت بالمراحل السنية وصولاً للفريق الأول وكانت أول مشاركاتي في البطولة العربية بالمغرب في العام 1889، ومن ثم مع المنتخب الوطني ومشاركتي الأولى في آسياد بانكوك وبوسان ويعتز بلقب وصافة البطولة العربية بالقاهرة في العام 1998.

وأعرب يوسف عن اعتزازه بمشواره مع فريقه شباب الأهلي والذي شهد العديد من الإنجازات ومنها 14 بطولة مع الفريق الأول «الدوري 3 مرات» و«كأس الاتحاد مرتين» و«كأس رئيس الدولة 3 مرات» و«كأس السوبر 6 مرات».

الاحتراف الداخلي

عن تجربته الاحترافية، قال: «انتقلت من شباب الأهلي إلى العين الموسم 2013-2012، وحققت معه بطولة كأس الاتحاد بعد غياب النادي عن البطولات 6 سنوات، وكانت عملية الانتقال للعين بمثابة تحد للذات والاستمرار في ممارسة كرة اليد، وبعدها انتقلت إلى نادي الوصل ثم الشعب «الشارقة حالياً» واكتسبت الكثير من الخبرات خلال هذه الرحلة».

ويقول يوسف حسن: سعدت بالإنجازات التي حققها زميلي بساحات اللعبة بالنادي خالد أحمد البلوشي على مستوى البطولات المحلية، إلى جانب قيادته للمنتخب لعديد من السنوات، وهذا مبعث سعادة وفخر لنا جميعاً بساحات اللعبة.

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