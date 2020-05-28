تعاون بين «بالمز» و«بيور هيلث» استعداداً لـ«محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في إطار استعدادها لإقامة النسخة 11 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة 12 يونيو المقبل على صالة مبادلة أرينا، أعلنت بالمز الرياضية المنظمة للبطولة عن تعاونها مع شركة بيور هيلث في إجراء الفحوص الطبية لجميع المقاتلين المشاركين في البطولة والفنيين والإداريين القائمين على تنفيذها.

تأتي هذه الخطوة في ظل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتبعها بالمز الرياضية استعداداً لإقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» العالمية، لضمان صحة وسلامة جميع المقاتلين المشاركين في البطولة وكل الأطقم الفنية والإدارية العاملين بها والتأكد من خلوهم من المرض، وتقرر أن تجري شركة «بيور هيلث» مجموعة من الفحوص الطبية لأكثر من 100 فرد ما بين مقاتلين ومدربين وكادر فني وإداري، من أهمها فحص فيروس كورونا «كوفيد 19»، إضافة إلى عدد من الفحوص الطبية الروتينية التي يتم إخضاع جميع المشاركين والعالمين لها قبل تنفيذ أي نسخة من نُسخ البطولة.

وسيخضع كل المشاركين في البطولة لـ3 فحوص منفصلة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، أولها قبل أسبوعين من تاريخ البطولة، والثاني قبل أسبوع واحد من تنفيذها، وأخيراً سيخضع جميع المقاتلين والعالمين لفحص قبل يومين من انطلاق الحدث.

وقال فؤاد درويش، المدير العام لبالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «لا شك أن صحة وسلامة كل المشاركين والعاملين في محاربي الإمارات على رأس أولوياتنا، ويأتي اختيارنا للتعاون مع بيور هيلث لتنفيذ اختبارات كوفيد 19، إضافة إلى الفحوص الطبية الروتينية الأخرى، قبل تنفيذ النسخة المقبلة، من منطلق حرصنا البالغ على الاستعانة بالأفضل في هذا المجال، نظراً إلى السمعة الجيدة التي تتمتع بها بيور هيلث في هذا المجال، وعلمنا التام باحترافيتها وقدراتها الفنية الفائقة، واتباعها أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية السائدة في هذا المجال».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز