«دبي الرياضي» و«بوكاري سويت» ينظمان سباقاً افتراضياً للجري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي، وشركة بوكاري سويت اليابانية، الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، سباق الجري الافتراضي الذي يقام يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، لتقوية المناعة، مع تحقيق التباعد الاجتماعي، لتجاوز جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ويبدأ السباق من الساعة 12:00 صباح يوم 3 يوليو، ويستمر على مدار 24 ساعة، حيث يمكن للمشاركين اختيار الفترة المناسبة لهم للتنافس خلال هذا التوقيت، كما يمكنهم الاختيار بين فئات السباق، حيث يتضمن السباق، المنافسة في فئات الذكور والإناث، لمسافة 5 كيلومترات، والذكور والإناث لمسافة 10 كيلومترات، وأصحاب الهمم لمسافة 5 كيلومترات، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل فئة من هذه الفئات، على جوائز قيمة.

وتتاح المشاركة في السباق بالمجان، للجميع وذلك عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، ويستمر التسجيل حتى أول يوليو المقبل.

شروط

من شروط المشاركة، الحصول على تطبيق مجلس دبي الرياضي الذكي، الموجود على جميع متاجر التطبيقات الخاصة بالأندرويد والأبل، والتسجيل فيه باستخدام بيانات الحساب، الذي تم تسجيله في موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي، وبمجرد تسجيل الدخول إلى التطبيق في يوم السباق، تظهر للمستخدمين علامة بدء سباق بوكاري سويت للجري، وبالضغط عليها، سيتم الانتقال إلى نافذة الصحة الذكية، التي ستعرض تفاصيل المشارك في السباق.

ويكشف تطبيق مجلس دبي الرياضي، حركة جسم المستخدم، من خلال أجهزة استشعار مختلفة على الهاتف الذكي، لحساب السرعة والمسافة، وبالتالي، فإن المشارك بمجرد أن ينقر على علامة بدء السباق، سيحتاج إلى التأكد من وجود الهاتف معه طوال السباق، لتسجيل المسافة التي قطعها.

مسافة

ويجب إكمال سباق الجري في المسافات خمسة أو عشرة كيلومترات مرة واحدة، دون توقف، وسيعطي التطبيق إشارة للمتسابق، بمجرد إنهائه المسافة التي سجل فيها، كما سيعرض التطبيق بعدها، ملخص النشاط الذي قام به من إجمالي الوقت المستغرق في السباق والسعرات الحرارية، ويجب أيضاً على المتسابق، الضغط على علامة «حفظ»، لتسجيل النشاط الذي قام به، ومن ثم يمكنه مقارنة الوقت الذي قطعه مع المشاركين الآخرين على لوحة الصدارة.

كما يجب على المشاركين بعد إنهاء السباق، تصوير نافذة نتائج السباق التي حصلوا عليها، ونشرها على حسابهم الشخصي في منصة الإنستغرام، مع وضع وسم «PocariSweat10KRun#».

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