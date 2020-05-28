«الشطرنج» يشارك في آسيوية الشباب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج للشباب تحت 20 سنة للذكور والإناث في بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة على شبكة الإنترنت «أونلاين»، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى على الشبكة العنكبوتية، نظراً إلى الإجراءات الاحترازية التي يعيشها العالم لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرص اتحاد الشطرنج على المشاركة في البطولة التي انطلقت أمس، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين الآسيويين أصحاب الألقاب الدولية، حيث يشارك في فئة الشباب 34 لاعباً، وفي فئة الشابات 24 لاعبة، ويأتي وجود منتخبنا بحثاً عن إنجاز جديد للرياضة الإماراتية.

ويمثّل منتخبنا الوطني في البطولة في فئة الشباب عمار السدراني وسيف الزرعوني ومحمد سعيد اليليلي، فيما يمثل منتخب الإمارات للفتيات كل من حنان خليل وريان المازمي وفاطمة سيف.

في الوقت نفسه، حدد الاتحاد الآسيوي للعبة شروط البطولة، خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب وضرورة توافر هاتف ذكي لكل لاعب أو لاعبة في البطولة، وفي حالة قطع الاتصال من قِبل اللاعب سيكون بمنزلة خسارته، وعليه إعادة الاتصال قبل الجولة التالية له، حتى لا يعتبر منسحباً من المباريات.

وتقام المباريات بالنظام السويسري من 9 جولات، يتأهل أول ثلاثة لاعبين من كل منطقة إلى نهائيات بطولة الشباب، وتتأهل أول 3 فتيات إلى نهائيات بطولة البنات التي ستقام أيضاً بالنظام السويسري.

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