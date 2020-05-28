الإمارات تشارك في اجتماع «الأولمبياد الخاص»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، الإمارات و9 دول عربية إلى المشاركة في الاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمي الثاني لمداخلات اللاعبين القادة من الأولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 2 حتى 4 يونيو، ويشارك في تلك الاجتماعات الافتراضية 16 لاعباً قائداً و12 مرافقاً، وكان الاجتماع الأول قد عُقد في أكتوبر الماضي في القاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات، عبر جلساته الثلاث، السماح للاعبين القادة بمشاركة أفكارهم في موضوعات محددة مهمة لحركة الأولمبياد الخاص بالنظر إلى الوضع الحالي، ومناقشة الخطة الاستراتيجية للأولمبياد الخاص (2024-2021)، والاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المستقبل، ومناقشة مفهوم القيادة الدامجة اللاعبين القادة، وتحديد تحدٍّ شخصي والعمل على تحقيقه وتدريب اللاعبين القادة على دور ممثل الصحة، لنقل الخبرة والتوعية في مجتمعاتهم بناءً على التدريب الذي سيحصلون عليه، ووضع خطة عمل وخطوات متابعة لكل لاعب قائد مع الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن، ومناقشة عقد هذا الاجتماع بصفة دورية على مدى العام.

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