الرياضة.. القلب النابض بالحياة في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استعادت مراكز تدريب اللياقة البدنية والرياضات الترفيهية والأكاديميات نشاطها العادي في دبي، أمس، وسط إجراءات احترازية صارمة وفقاً للضوابط الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، للحد من انتشار فيروس «كورونا» وحرصاً على صحة ممارسي هذه الأنشطة وضمان سلامتهم، ولم تقتصر عودة النشاط الرياضي على الصالات المغلقة ومراكز الترفيه بل شملت أيضاً الأماكن المفتوحة في الحدائق العامة وعلى الشواطئ.

وتابعت «البيان» إعادة فتح عدد من الصالات الرياضية في مناطق مختلفة في دبي مثل فرع «فيتنيس فيرست» بمردف سيتي سنتر، الذي اعتمد مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تبدأ بقياس درجة حرارة كل عضو، مع ضرورة حمل القفازات والكمامات واستقبال الأعضاء على مجموعات صغيرة لمدة ساعة واحدة فقط يتم على إثرها غلق الصالة لمدة 30 دقيقة لتعقيم كل الأجهزة والأدوات والمعدات قبل استقبال مجموعة أخرى من الأعضاء.

تنظيف وتعقيم

وكشفت ايفانا سارجيتش، مديرة العمليات بـ«فيتنيس فيرست»، أنه إضافة إلى عملية التنظيف والتعقيم التي تتم بين كل حصة تدريب وأخرى يتم تنظيف الصالة وتعقيمها بالكامل كل ليلة، ويتوجب على كل عضو حجز موعد مسبق من خلال تطبيق خاص وأنه لا يسمح بدخول الصالة إلا للأعضاء وفي حدود 50% من طاقة استيعابها للمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، كم تم وضع نظام تعقيم دائم، وتوفير معقمات في كل الأماكن الضرورية في الصالة، مع استمرار غلق صالة الأعضاء ومحطات المياه وغرفة تبديل الملابس وأحواض السباحة، والالتزام بتطبيق كافة ضوابط مجلس دبي الرياضي.

كما عبر الأعضاء العائدون لممارسة نشاطهم الرياضي بالصالة عن سعادتهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية ولو بشكل جزئي ووسط إجراءات صارمة.

توافد

وشهد موقع «سكي دبي» في مول الإمارات توافد عدد من عشاق رياضة التزلج لممارسة هوايتهم وتجربة ركوب «سنو بوليت» والتحليق بارتفاع 16 متراً فوق المتزلجين والمنحدرات الثلجية، ولقاء البطاريق.

وأكد محمد العتري، مدير عام العمليات بشركة «غلوبل سنو» أن الطاقة الاستيعابية لـ«سكي دبي» تبلغ في الأيام العادية 1600 شخص ولكنه عملاً بالإجراءات الحكومية والضوابط الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وقرار مجلس دبي الرياضي تم التخفيض فيها إلى 791 شخصاً إضافة إلى منع دخول الأشخاص فوق الـ60 عاماً وتحت 12 عاماً واعتماد طريقة الحجز والدفع الإلكتروني.

مبادرة

وكشف العتري عن إطلاق «سكي دبي» لمبادرة «سفراء التباعد الاجتماعي» وهي عبارة عن مجموعة من الموظفين الذين تم تكوينهم للحفاظ على مسافة التباعد الجسدي بين الزوار داخل الموقع، مشيراً إلى أن مهمة السفراء مراقبة كل التجمعات وعدم السماح بتواجد أكثر من العدد المحدد في كل منطقة.

وأضاف: قمنا بتقسيم الموقع إلى عدة مناطق وتحديد عدد الأشخاص في كل منطقة وفي حال تجاوز العدد المحدد يتدخل سفير التباعد الاجتماعي بهدف احترام كافة الإجراءات الاحترازية.

تدابير

وأوضح العتري أن هناك العديد من التدابير والإجراءات الصحية التي تم اعتمادها لضمان سلامة الزوار وحمايتهم مثل تحفيز الحجز عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف عند الوصول لـ«سكي دبي» للحد من التفاعل كنوع من إعطاء الزائرين تجربة للحجز والاستمتاع دون الحاجة للتفاعل مع أي شخص ووضع لافتات ثابتة تفيد بضرورة الالتزام بارتداء قناع الوجه والقفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتعقيمهما وكذلك الإشعارات الصحية، كما يتم إعطاء جميع الموظفين تدريباً مفصلاً على معاير الصحة والسلامة والنظافة بخصوص «كوفيد 19».

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