«دولي الطائرة» يمدد لحامد الروسي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، تمديد سن تقاعد حكمنا الدولي حامد الروسي، لمدة عام، ليكون تقاعده دولياً عام 2021 بدلاً من العام الحالي 2020.

وصدر القرار بالتمديد، حتى يتمكن الروسي من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي تم تأجيلها من العام الجاري إلى العام المقبل، بعدما سبق واختير لإدارة مباريات مسابقة الطائرة بالدورة.

وقام الاتحاد الإماراتي للطائرة، بإرسال موافقته على قرار التمديد حسب طلب الاتحاد الدولي للعبة، مع العلم أن سن التقاعد الدولي 55 سنة، وسن التقاعد محلياً وفق لائحة الاتحاد الإماراتي، 60 سنة.

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